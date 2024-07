L’estate a Cremona continua sotto il segno dei “Giovedì D’estate”, che trasforma il centro storico in un vivace palcoscenico di attività culturali, sportive e sociali. L’edizione 2024 ha come tema conduttore “Cremona Olimpica – Lo Sport”, ma, grazie all’impegno di Botteghe del Centro e Confcommercio, non manca l’attenzione alle associazioni di volontariato sociale, fondamentali per la comunità.

Piazza Stradivari: Sport, Volontariato e il ricordo di Gianluca Vialli

Domani sera Piazza Stradivari sarà il cuore pulsante dell’incontro tra sport e volontariato. In collaborazione con i ragazzi di “L’Agro ai Giovani”, la serata vedrà la presenza della Fondazione Vialli-Mauro e la presentazione del libro di Luca Dal Monte, “Luca Vialli – Da Cremona a Londra, la vita straordinaria di un campione in campo e fuori” alle ore 21.00 presso la Residenza Torriani, con Nino Vialli e la conduzione di Lucilla Granata, giornalista e opinionista de La Domenica Sportiva.

I giovani volontari di Agropolis animeranno la piazza, rendendo l’evento ancora più coinvolgente.

“È con emozione che abbiamo pensato all’iniziativa, dedicata alla memoria del grande uomo e campione Gianluca Vialli all’interno dei nostri Giovedì d’Estate – spiega Eugenio Marchesi, presidente de Le Botteghe del Centro- Questa serata non è solo un omaggio a un atleta straordinario, ma anche un riconoscimento alla sua umanità e al suo impegno nel sociale.

Gianluca Vialli ha sempre rappresentato i valori di dedizione, passione e solidarietà, sia in campo che fuori. La presentazione del libro di Luca Dal Monte, è un momento significativo per ricordare il suo straordinario percorso e il legame profondo che ha sempre avuto con la nostra città.

Sono particolarmente fiero di come Cremona sappia unirsi per celebrare non solo la bellezza della nostra storia e cultura, ma anche la nostra forza nella solidarietà. La partecipazione delle associazioni di volontariato, la collaborazione con i giovani di ‘L’Agro ai Giovani’, e l’impegno di realtà come la Fondazione Vialli-Mauro, testimoniano una comunità viva e coesa, pronta a sostenersi reciprocamente e a valorizzare l’importanza del contributo sociale.

Cremona non è solo una città ricca di storia e bellezza, ma anche un luogo dove il cuore delle persone fa la differenza. Ringrazio tutti coloro che hanno reso possibile questa iniziativa e invito tutti i cittadini a partecipare numerosi, per vivere insieme una serata di sport, cultura e soprattutto solidarietà”.

La serata vedrà anche la partecipazione della Fondazione Occhi Azzurri, che aggiornerà il pubblico sul progetto del Centro Ricreativo Parco del Morbasco, e degli Amici di Osvi con Beega, che presenteranno cargobike e specialbike. Saranno presenti anche Bigenitori, Dal Naso al Cuore e Go On, che coordinerà l’animazione della piazza.

Corso Garibaldi: Volontariato Sociale in Primo Piano

In Corso Garibaldi, le associazioni di volontariato come ABIO, AISM, APAC, AVIS, Croce Rossa, Croce Verde, Lions Torrazzo, Medea, Unione Ciechi e Zoofili presenteranno i loro progetti, sensibilizzando la cittadinanza e promuovendo una maggiore adesione e sostegno alle loro attività.

Piazza Roma: Sport e Giochi per Tutti

Ai giardini di Piazza Roma insieme con lo spazio “Giochi della mente” curato da La Buca del Coboldo e l’Accademia Scacchistica Cremonese, lo sport sarà rappresentato dalla Federazione Pesca Sportiva che proporrà attività particolarmente interessanti per bambini e giovani, mentre La Sala d’Arme Achille Marozzo offrirà la possibilità di cimentarsi nella scherma storica.

Corso Campi: Biciclette e Pole Dance

Ancora sport in Corso Campi, continua il successo del circuito in bicicletta per i bambini, curato da BMX Action Cremona in collaborazione con CCCremonese 1891 gruppo Arvedi. La serata sarà arricchita dalle esibizioni della Bee You Pole Dance Academy, offrendo uno spettacolo dinamico e coinvolgente.

Largo Bocconcino: Street Food e Novità

Largo Bocconcino si trasformerà in un paradiso per i buongustai con lo street food offerto da Pedavena Mexicali, Pescheria Duomo, Enoteca Tonghini, Mood Asian Factory e IAL Cremona. Sarà presente anche uno stand illustrativo del progetto “Pasto sospeso” del Rotary.

Alle 20.45, Target Turismo proporrà una visita guidata alle antiche dimore nobiliari di Cremona, con partenza da Corso Garibaldi e visita a Palazzo Stanga Rossi di San Secondo.

Teatro e Danza

Al Teatro Filo, la compagnia TraAttori presenterà uno spettacolo di improvvisazioni teatrali, mentre nella Galleria del Corso si potrà danzare con la Compagnia del Tango.

Mercato Artigianale e Negozi Aperti

Il mercato artigianale in Corso Garibaldi e i negozi di Corso Cavour riporteranno al centro dell’attenzione i saldi, con negozi aperti fino alle 23.30.

Musica e Divertimento

Alle 19.00, partirà l’evento “Aperol Spritz” in Piazza della Pace, con la collaborazione dei locali La Hacienda, La Tisaneria, Lord Life, Dream Bar, Eri’s Café e Rio Bar. Una walking street band animerà la piazzetta, spostandosi tra i locali e coinvolgendo i passanti. La colonna sonora della serata sarà assicurata dalla musica live e dai DJ set proposti da numerosi locali distribuiti in tutta la città, garantendo un’atmosfera festosa e coinvolgente.

