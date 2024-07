Si è svolto Mercoledì 17 Luglio l’evento “Bando Collabora & Innova di Regione Lombardia” organizzato da REI-Reindustria Innovazione, con il patrocinio della Camera di Commercio di Cremona, in collaborazione con Regione Lombardia, il Sistema Cosmetico Lombardo e il Cluster Agrifood Lombardo (CATAL), dedicato alle aziende del territorio per promuovere un’opportunità di finanziamento messa in campo da Regione Lombardia e dedicata alle Grandi Imprese, PMI ed enti di ricerca.

Regione Lombardia, infatti, ha stanziato 100 milioni di euro all’anno per il biennio 2024-2025 per finanziare progetti complessi di ricerca, sviluppo e innovazione. Questi fondi sono destinati a partenariati tra aziende, università e/o enti di ricerca, offrendo una straordinaria opportunità per le imprese che desiderano sviluppare nuove idee e tecnologie.

Tale misura è stata presentata durante l’incontro da Maria Grazia Pedrana, Dirigente della DG Università, Ricerca e Innovazione di Regione Lombardia che ne ha illustrato i dettagli ed ha anche risposto alle domande di chiarimento che sono state rivolte dalla platea. Il Bando sarà pubblicato tra fine Luglio e i primi di Agosto e si potranno presentare le domande da Ottobre.

Nella Sala Rossa della Camera di Commercio di Cremona erano presenti diversi esponenti di tutte le filiere del territorio (agroalimentare, cosmetica e meccanica) nonché associazioni di categoria, mondo della ricerca universitaria e Fondazione ITS.

L’incontro ha infine promosso, grazie al Sistema Cosmetico Lombardo e al Cluster agrifood CATAL, alcuni accordi di ricerca che si sono attuati negli anni passati, esperienze di successo candidate sulla medesima misura di Regione Lombardia in modo che i presenti potessero trarne spunto ed avere dei paragoni con i progetti vincenti degli anni passati.

