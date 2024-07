In arrivo nuovi consistenti fondi per le ASST di Crema e Cremona grazie a due Ordini del Giorno all’Assestamento di bilancio 2024-2026 di Regione Lombardia firmati dal consigliere regionale della Lega Riccardo Vitari.

“La settimana prossima, nelle tre giornate di sedute a Palazzo Pirelli, voteremo l’Ordine del Giorno che ho sottoscritto per finanziare l’acquisto di attrezzature, di arredi sanitari, di apparecchiature di supporto alle diagnosi e alla cura per le ASST di Crema e Cremona. Nello specifico, ho chiesto che vengano stanziati, in conto capitale, 1.309.000 euro per l’ASST di Crema e 2.417.186 per l’ASST di Cremona”.

“Questi investimenti – prosegue il consigliere leghista – rappresentano difatti un volano di innovazione e miglioramento della qualità delle prestazioni sanitarie di una Regione, la nostra Lombardia, che è già un’eccellenza a livello nazionale. Grazie alla Giunta Fontana si dà nuovo impulso in termini di welfare ai cittadini e al territorio; questi fondi rappresentano quindi una fonte importante di finanziamento, che contribuisce ad ammodernare e potenziare ulteriormente il già valido sistema sanitario lombardo”.

“Con un altro Ordine del Giorno da me firmato – spiega ancora Vitari – porteremo al centro dell’attenzione il problema della sicurezza del personale sociosanitario, a seguito degli aumentati episodi di aggressione. Per questo come Lega chiederemo alla Giunta regionale di promuovere ulteriori azioni di informazione e sensibilizzazione, oltre a quelle già in essere, per prevenire gli episodi di violenza nei confronti del personale medico e paramedico, ricorrendo anche alle nuove tecnologie e all’Intelligenza Artificiale” conclude Vitari.

