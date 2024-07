Quarto e ultimo appuntamento per “Notturni a Palazzo” di Dimore Storiche Cremonesi by Target Turismo Cremona, sessione estiva delle “Passeggiate Cremonesi”, iniziate la scorsa primavera e tutta dedicata nel mese di luglio alla nobiltà cremonese e ai suoi splendidi palazzi e dimore storiche.

Dopo le prime tre partecipate serate alla scoperta delle architetture nobiliari nella zona di Via Palestro, Corso Matteotti e Corso Garibaldi conclusione di rassegna giovedì 25 luglio nella suggestiva zona del centro storico partendo da Palazzo Trecchi per passare in via Oscasali, Via Colletta fino alla visita degli splendidi ambienti di Palazzo Cattaneo Ala Imperiali, antica e sfarzosa dimora situata nei pressi della chiesa di S. Omobono.

Un quartiere dalla storia lunga e articolata, che ha visto nei secoli una fitta presenza di antiche ed importanti casate della nobiltà cremonese, che hanno fatto e contribuito alla storia della città del torrazzo, che verranno narrate attraverso quelle che furono le loro abitazioni per molti secoli.

Le visite guidate avranno inizio alle ore 20,45. Per informazioni e prenotazioni: Infopoint / Target Turismo Cell. 379 1165691 per prenotazioni@targetturismo.com

