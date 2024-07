Martedì 30 luglio 2024 alle ore 18.00 a Cremona, presso il Cortile Federico II si esibirà la Instituto Kwapisz String Chamber Orchestra, proveniente dal Messico, diretta da Sebastian Kwapisz. Alle ore 20.30, sempre in Cortile, è in programma il concerto finale della Cremona International Music Academy, diretta da Mark e da Misha Lakirovich.Gli eventi sono ad ingresso liberi e gratuiti, fino ad esaurimento posti.

I concerti sono inseriti nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze, e di BeMyMusic Cremona

INSTITUTO KWAPISZ STRING CHAMBER ORCHESTRA

L’Instituto Kwapisz, fondato nel 2009, è una scuola con sede a Città del Messico che ha la missione di sviluppare il potenziale umano attraverso una formazione musicale di alto livello.

L’orchestra d’archi giovanile dell’Instituto Kwapisz è uno dei progetti principali della scuola, che mira a promuovere lo sviluppo culturale della nostra società e a fornire a studenti, ex allievi e giovani musicisti che desiderano continuare la loro formazione, esperienze uniche e significative.

L’orchestra è diretta da Sebastian Kwapisz, concertmaster dell’Orchestra Filarmonica dell’UNAM di Città del Messico. Oggi l’orchestra, composta da 17 giovani musicisti di 16 anni, si è posizionata come una delle più importanti orchestre d’archi giovanili del Messico e ha tenuto circa 50 concerti dalla sua fondazione.

PROGRAMMA

Direttore Sebastian Kwapisz

Corelli/Geminiani

Concierto Grosso in D minor La Follia

Bernal Jiménez

Zarabanda y Minueto

Astor Piazzolla

Oblivion

Carlos Gardel

Por una Cabeza

Rubén Fuentes

La Bikina

Arturo Márquez

Danzón No. 2

José Pablo Moncayo

Huapango

CREMONA INTERNATIONAL MUSIC ACADEMY

La Cremona International Music Academy, diretta da Mark Lakirovich, docente di violino in Boston, in collaborazione con Misha Lakirovich, riunisce studenti appassionati e celebri maestri di tutto il mondo per un vivo, emozionante, stimolante e rigoroso percorso formativo musicale e offre un’esperienza indimenticabile ai suoi partecipanti. I programmi offrono un’ottima combinazione di lezioni, di musica da camera, di rese pubbliche in luoghi storici, di visite turistiche e di didattica. La Cremona International Music Academy, si svolge dal 14 al 31 luglio 2024. Le masterclass hanno luogo presso le sale della Camera di Commercio di Cremona messe a disposizione in considerazione dell’alta valenza dell’iniziativa, nelle aule del Conservatorio Monteverdi, nell’Auditorium Arvedi e nel Teatro Filodrammatici. Partecipano circa 120 studenti, più di 40 insegnanti e più di 100 familiari e accompagnatori, alcuni di loro si fermano solo per qualche giorno mentre altri si fermano per tutta la durata dell’Academy. Alcune famiglie vengono a Cremona da molti anni, alcune per la sesta e la settima volta.

© Riproduzione riservata