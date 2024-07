Mattarella agli atleti olimpici “Tutta l’Italia è con voi”

PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “Ci tengo a dirvi una cosa: avete intorno a voi l’affetto di tutta l’Italia. Un affetto sincero. Non sentitelo come una pressione: sono certo che esprimerete al massimo il vostro grande talento, tutte e tutti. E che lo farete con grande impegno, dedizione e senso dello sport”. Lo ha detto il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, in vista al villaggio olimpico, rivolto agli atleti azzurri che gareggeranno alle Olimpiadi di Parigi.

gm/gtr

(Fonte video: Quirinale)

© Riproduzione riservata