Ammonta a 9.660 euro lordi lo stipendio mensile del sindaco di Cremona: a stabilirlo una determina, che recepisce le indicazioni della Legge di bilancio 2022, secondo cui a decorrere dall’anno 2024, l’indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni.

Dunque, a fronte di uno stipendio di 13.800 euro di quest’ultimo, il sindaco del capoluogo di provincia inferiore ai 100mila abitanti ha diritto al 70%. Il suo vice, percepisce a sua volta una indennità di funzione pari al 75% del primo cittadino, quindi 7.245 euro lordi. Gli assessori e il presidente del Consiglio comunale, invece, percepiscono il 60% del sindaco, ossia 5.796 euro.

Per coprire il maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell’incremento delle indennità di funzione, che dal 2021 sono praticamente raddoppiate, il fondo con cui lo Stato copre tali spese è stato incrementato di 100 milioni di euro per l’anno 2022, di 150 milioni di euro per l’anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024. lb

