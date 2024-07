In merito alla tragedia accaduta ieri sera in località Parco la Pedrera di Soncino, dove un 13enne dominicano ha perso la vita dopo essersi tuffato nell’Oglio, il sindaco di Soncino Gabriele Gallina ha voluto fare chiarezza sulle tante domande relative alla balneazione su quel tratto di fiume.

“In passato”, ha spiegato il sindaco, “erano state emesse ordinanze di divieto di balneazione, ma per motivazioni sanitarie legate alla qualità dell’acqua. Una decina di anni fa l’amministrazione aveva valutato anche un provvedimento di divieto di balneazione per motivi di sicurezza, che poi si è ritenuto di non emettere, e che comunque interessava uno specifico tratto di fiume più a sud, nei pressi del ponte della strada comunale che collega Soncino con Orzinuovi”.

“Il tratto di fiume dove è accaduto il tragico evento“, ha detto Gallina, “non è mai stato oggetto nè di valutazioni, né di ordinanze di divieto di balneazione ed è un tratto storicamente e tranquillamente utilizzato dai frequentatori locali del fiume”.

Il sindaco ha anche voluto esprimere a titolo personale e a nome della comunità di Soncino “le condoglianze e la vicinanza ai familiari per il tragico e gravissimo lutto che li ha colpiti. La perdita improvvisa di una così giovane vita è un dolore che sicuramente nessuna parola può alleviare”.

Sara Pizzorni e Lorenzo Scaratti

© Riproduzione riservata