Taglio del nastro nel cortile interno di Cremona Solidale per la presentazione degli arredamenti da esterni donati dal Rotary Club Cremona, tavoli e panche per dare la possibilità di accogliere i familiari e le persone residenti anche in sedia a rotelle. Ogni giorno molti anziani residenti ricevono la visita dei loro cari, gli incontri si tengono normalmente in sale visita collocate all’interno di tutte le palazzine . Da tempo si è creata “naturalmente” questa “piazzetta solidale” collocata all’incrocio dei viali che delimitano le quattro moderne palazzine, facilmente raggiungibile da tutti e preferita nella bella stagione da residenti e familiari quale luogo di incontro all’aperto. Da alcuni mesi è stata, inoltre, collocata una casetta bistrot che distribuisce bibite e gelati gestita dalla cooperativa “Gamma”.

Il servizio di Simone Bacchetta con le interviste a Claudio Bodini e Filippo Gussoni per il Rotary Club Cremona e Marina Della Giovanna, assessore al Welfare

