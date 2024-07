Chiude dopo 41 anni di attività la parrucchiera di Bonemerse: una decisione che dipende dal pensionamento della titolare, e che va a creare un importante vuoto di servizi in paese, e non solo. Il negozio serviva infatti anche Stagno Lombardo, Pieve d’Olmi e San Giacomo Lovara. “Sono già in pensione da novembre” chiarisce la titolare, Annamaria Riviera. “Ho proseguito alcuni mesi in più nella speranza di trovare chi mi subentrasse, ma non ci sono riuscita”.

Dunque il negozio chiude ora i battenti, ma la speranza che qualcuno possa decidersi a rilevare l’attività non si spegne. “Io spero che qualche parrucchiera voglia prendersi in carico questo servizio. E’ un negozio ben avviato e con una buona clientela”. Peraltro, l’eventuale subentrante non avrebbe costi, tranne l’affitto dei muri, in quanto la parrucchiera uscente è disponibile a cedere gratuitamente gli arredi.

Ma l’appello arriva anche dall’Auser del paese: “Ci sono molte persone anziane qui, e questa chiusura significa per loro il venire meno di un importante servizio” spiega la storica presidente, Gaetana Varini. “Molti non hanno più la patente o l’auto, e per loro sarebbe difficile spostarsi. Questo negozio è un importante punto di riferimento. Speriamo quindi che qualcuno si faccia avanti”. Per chiunque fosse interessato, chiarisce ancora la presidente, “basterà chiedere in Comune”. lb

© Riproduzione riservata