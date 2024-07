Paura, nel pomeriggio a Ripalta Guerina per un incidente che ha coinvolto un bimbo di otto anni. Il piccolo è stato investito in via XXV Aprile da una Hyundai guidata da una 60enne che proveniva dal paese e che era diretta verso la provinciale per Montodine. Sul posto i medici del 118 che hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso da Bergamo. Il bambino era cosciente ed è entrato in ospedale in codice giallo. Dei rilievi si sono occupati i carabinieri.

