Ennesimo barbaro atto vandalico in città: nel mirino è finito il pulmino dell’associazione di volontariato Accendi il Buio, che nella notte è stato imbrattato con vernice nera. Gli ignoti vandali hanno inoltre tentato di forzare le serrature, danneggiandole.

Il veicolo sostava regolarmente in un parcheggio di via Mantova. La mattina di sabato 3 agosto un volontario dell’associazione si è recato sul luogo di sosta abituale del veicolo per prelevarlo, e ha scoperto il danno.

Accendi il Buio è un’associazione cremonese di volontariato che si occupa di persone autistiche. Il pulmino, dono di una benefattrice della città, serve a trasportare ragazzi autistici in occasione delle loro attività sul territorio.

“Hanno colpito un bene derivato da una donazione, gestito da volontari e usato da persone disabili che per un po’ non potranno viaggiare: un’azione davvero disgustosa e priva di significato” commentano dall’associazione.

“Lo hanno fatto di notte, lo hanno fatto ferendo ogni nostro figlio, ogni famiglia, ogni persona che ci aiuta e che ci vuole bene” commenta il presidente, Simone Pegorini.

“Così immobilizzano il pulmino per le nostre attività, così ci feriscono in un punto che è motivo di grande amore di grande felicità, che è senso di libertà e di grande autonomia. Siamo feriti, increduli, chiediamo se qualcuno ha visto, qualcosa, che ci scriva, che denunci, chiediamo che non ci si giri dall’altra parte”.

