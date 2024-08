Foto ricordo per un terzetto di campioni cremonesi da Casa Italia a Parigi: Giacomo Gentili, argento olimpico nel canottaggio, Valentina Rodini, oro tre anni fa a Tokyo e Oreste Perri, campione di canoa e ct della nazionale di canoa, posano all’indomani della medaglia conquistata dall’atleta bissolatino delle Fiamme Gialle nel quattro di coppia maschile.

Sport che ha regalato al nostro territorio tante soddisfazioni: dal 1984, anno della prima presenza azzurra, sono state quattro (cinque con quella di mercoledì) le medaglie conquistate dall’Italia nel quattro di coppia, di cui due ori, le indimenticabili vittorie a Seul 1988 e Sydney 2000, un argento e un bronzo e tutte con un atleta della provincia di Cremona a bordo: i due campioni casalaschi Gianluca Farina nell’88 e nel 92 e Simone Raineri nel 2000 e nel 2008.

Gentili è di rientro a Cremona proprio in questa giornata di domenica, ma bisognerà aspettare domani pomeriggio per festeggiarlo alla canottieri Bissolati (inizio probabile alle 17,30) dove fervono i preparativi per brindare a questo nuovo successo internazionale di un atleta formatosi sulle acque del Grande Fiume.

