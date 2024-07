L’Italia torna sul podio nel canottaggio con una splendida medaglia d’argento nel quattro coppia. Giacomo Gentili regala una grande emozione a Cremona e alla sua Bissolati con una gara spettacolare, chiudendo alle spalle della fortissima Olanda che conferma il titolo di Tokyo. Gli azzurri esultano al termine della gara con il bissolatino che si complimenta con i compagni, abbraccia Andrea Panizza alle sue spalle e poi porta le braccia al cielo. Sono le note dell’inno nazionale olandese a risuonare sul bacino olimpico di Vaires-sur-Marne, ma la gioia più contagiosa sembra essere quella azzurra con Giacomo che non smette mai di applaudire ed esaltare i tifosi con il tricolore, prima di sciogliersi in lacrime sul podio.

Ma ecco il racconto della gara:

È andata in scena alle 12:26 la rivincita della finale di tre anni fa a Tokyo quando la sfortuna tocco la barca azzurra che chiuse quinta. Di fronte Svizzera, Gran Bretagna, Olanda, Polonia e Germania. I Paesi Bassi, campioni olimpici in carica erano l’avversaria più temibile, a bordo Tone Wieten, Koen Metsemakers, che assieme a Lennart Van Lierop e Finn Florijn hanno conquistato il titolo iridato a Belgrado lo scorso anno e due vittorie in Coppa del Mondo a Varese e Lucerna nella stagione in corso.

Cappellino bianco al contrario e sguardo determinato per Giacomo Gentili alla partenza della finale del quattro di coppia a Parigi 2024. L’Olanda mette subito la punta avanti al distacco dai blocchi di partenza tallonata dalla Gran Bretagna. L’Italia parte a 47 colpi al centro del campo gara e si porta in seconda posizione ai 500 metri. Gli olandesi continuano a fare l’andatura, ma gli azzurri non hanno già fatto il vuoto dietro, lasciando pensare che sarà una corsa a due. Ai mille però esce anche la Polonia che prova a insidiare la posizione dell’Italia. L’Olanda è sempre avanti di mezza barca anche ai 1500, con l’Italia che scivola terza. Ai 250 metri parte la chiusura degli azzurri che trovano un meritatissimo argento.

Gli azzurri, tutti con già una partecipazione olimpica alle spalle (Gentili, Panizza e Rambaldi da titolari del quattro di coppia a Tokyo 2020, mentre Chiumento nel ruolo di riserva), si presentavano sul bacino olimpico di Vaires-sur-Marne da Campione Europeo in carica, con un bottino di due bronzi alle Coppe del Mondo di Varese e Lucerna e una medaglia d’argento ai Campionati del Mondo dello scorso anno. Dal 1984, anno della prima presenza azzurra, sono state quattro le medaglie conquistate dall’Italia nel quattro di coppia, di cui due ori, le indimenticabili vittorie a Seul 1988 e Sydney 2000, un argento e un bronzo e tutte con un atleta del nostro territorio a bordo, i due campioni casalaschi Gianluca Farina nell’88 e nel 92 e Simone Raineri nel 2000 e nel 2008. E ora tocca a Giacomo Gentili scrivere una nuova pagina dei cavalieri delle acque.

