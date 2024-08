Venerdì 9 agosto 2024 alle ore 21:00 a Cremona, presso il Cortile Federico II è in programma il Concerto “Gran Galà Lirico” della Miskolc Symphony Orchestra, proveniente dall’Ungheria e diretta dal Maestro Lorenzo Castriota Skanderbeg, con la Soprano Nurdan Kucukekmekci, il Tenore Walter Fraccaro e il Baritono Giuseppe Altomare.

Saranno presenti in concerto i due vincitori del concorso Cappuccilli 2023, tenutosi per la prima volta dopo 17 anni, ad Alessandria e a Cremona: Jinsol Kim ed Eric Kim.

L’evento è ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti. In caso di maltempo il concerto si svolgerà sotto ai portici di Cortile Federico II.

“La musica – dichiara Gian Domenico Auricchio, Commissario Straordinario della Camera di Commercio di Cremona – è sicuramente un nostro elemento identitario da valorizzare anche in ambito turistico per lo sviluppo economico e sociale di tutto il territorio della provincia di Cremona. Il Cremona Summer Festival anche quest’anno ha registrato 50 eventi e molte collaborazioni. In particolare, la collaborazione con Confartigianato imprese ha permesso la realizzazione della seconda edizione di una serata dedicata al bel canto e alla musica lirica.”

“Anche quest’anno – conferma Stefano Trabucchi, Presidente di Confartigianato Imprese Cremona – Confartigianato Cremona sostiene attivamente questo prestigioso evento: siamo onorati di ospitare artisti così importanti, l’obiettivo di queste iniziative è quello di rendere la città sempre più attrattiva e affascinante. Mi sento anche di ringraziare, in particolare, la Camera di Commercio, per l’impegno che tutti gli anni dimostra verso questa iniziativa.”

I concerti sono inseriti nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore. La Camera di Commercio ha promosso con convinzione il progetto a partire dal 2009, con la consapevolezza che la musica rappresenti per Cremona e il suo territorio una risorsa da valorizzare anche dal punto di vista turistico. Il territorio cremonese si è affermato come “A place to play” per organizzazioni musicali provenienti da tutto il mondo. Dopo la pausa del 2020 e la lenta ripartenza del 2021 e del 2022, nel 2024 il numero dei partecipanti previsti ammonta a circa 2.000 tra studenti, musicisti, insegnanti e genitori.

Il Cremona Summer Festival ha il supporto e la collaborazione della Scuola Internazionale di Liuteria, della Fondazione Museo del Violino, del Touring Club, della Strada del Gusto Cremonese, delle Botteghe del Centro, del Distretto Urbano del Commercio, di Confartigianato, dell’Associazione Filodrammatica Cremonese, del Consorzio Liutai “Antonio Stradivari” Cremona, della Cremona International Music Academy, del Casalmaggiore International Music Festival, del Festival delle Orchestre Giovanili di Firenze e di BeMyMusic Cremona.

