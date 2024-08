Il ripescaggio toglie, il ripescaggio dà: e così, dopo essere uscito per appena 6 centesimi dalla finale dei 200 metri, Fausto Eseosa Desalu, velocista delle Fiamme Gialle classe 1994 cresciuto nell’Atletica Interflumina, si prende assieme alla 4×100 la finale della staffetta.

Non una gran gara quella degli azzurri, che però erano inseriti nella semifinale più tosta, come in effetti hanno confermato i crono: si pensi infatti che la squadra vincente della seconda semifinale, la Cina, ha corso in 38.26 con un tempo più alto della sesta della prima semifinale.

Passavano le prime tre direttamente più due ripescaggi e proprio il secondo ripescaggio ha arriso all’Italia che ha chiuso in 38.07, dietro a Stati Uniti, Sudafrica, Gran Bretagna e Giappone (primo ripescato). In finale vanno anche, oltre alla Cina, la Francia e il Canada. Da rivedere, e migliorare, i cambi, che in genere sono il punto di forma azzurro. La finale si correrà venerdì alle 19.47.

Giovanni Gardani

