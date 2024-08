Domenica 11 agosto 2024 alle ore 21 a Cremona, presso il Cortile Federico II e lunedì 12 agosto 2024, alle ore 19, presso il Cortile di Palazzo Fodri, si esibirà il Collegium Musicum Shizuoka con il Szigeti Quartet, diretto dal M° Toshiyuki Takahashi. In caso di maltempo o di troppo caldo i concerti avranno luogo presso la Sala Maffei della Camera di Commercio di Cremona, in Via Lanaioli 7. Gli eventi sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.

I concerti sono inseriti nel Cremona Summer Festival, organizzato dalla Camera di Commercio di Cremona, nell’ambito del progetto Masterclass, con la collaborazione dei Comuni di Cremona, Crema e Casalmaggiore.

COLLEGIUM MUSICUM SHIZUOKA

Il Collegium Musicum Shizuoka si è costituito quando l’orchestra si esibiva con un coro presente nella città di Shizuoka e nel 1995 ha iniziato la sua attività indipendente come gruppo orchestrale. L’orchestra ha eseguito numerosi concerti, soprattutto con i cori. Nel 2018 si è anche esibita all’estero, in Ungheria. Da ricordare la partecipazione ai concerti del Collegium della violinista Haruka Nagao, vincitrice di numerosi concorsi e primo concertatore dell’Opera di Stato ungherese.

SZIGETI QUARTET

Formatosi nel 2017, è composto da direttori d’orchestra delle principali orchestre di Budapest. I suoi componenti sono pluripremiati in concorsi e ospiti regolari di prestigiosi festival di musica da camera in vari paesi. Il debutto, avvenuto alla Settimana del Quartetto d’Archi di Beethoven, è stato seguito da una standing ovation. A partire dalla stagione 2018/2019, il quartetto Szigeti ha iniziato a creare un proprio repertorio da proporre ai concerti, collaborando con artisti ospiti come György Konrád, Márta Gulyás, Gustav Rivinius e Lajos Lencsés. Il Quartetto Szigeti è invitato in Giappone, Germania, Turchia, ecc. e soprattutto in Ungheria, per sviluppare le attività performative. Nel 2021 e 2022 è stato selezionato per il Sándor Végh String Quartet Program.

TOSHIYUKI TAKAHASHI

Nato nel 1968, si è diplomato alla Scuola di musica per bambini Toho Gakuen e alla Scuola superiore Toho Gakuen nel 1991. Ha completato la Graduate School of Toho Gakuen School of Music e la Conducting School of Toho Gakuen School of Music nel 1991. Ha studiato direzione d’orchestra con Hideomi Kuroiwa, Taijiro Iimori e Kazuyoshi Akiyama. Nel 1991, come membro dell’Orchestra della Toho Gakuen School, si è esibito alla Carnegie Hall di New York e al Festival di Evian in Francia; nel 1992 ha partecipato al Master Players di Lugano, in Svizzera; nel 1993 al Meister di Vienna e nel 1995 all’Accademia di Musica Respighi di Orvieto, in Italia, con corsi di direzione d’orchestra.

Programma 11 Agosto

Vivaldi, Concerto per 2 flauti, L’estate (dalle quattro stagioni)

Puccini, Crisantemo

J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 4

Edward Elgar, Introduzione e Allegro

Programma 12 Agosto

Vivaldi, Concerto per 2 flauti, L’estro armonico Op.3 -11

Puccini, Crisantemo, J.S. Bach, Concerto brandeburghese n. 4

Edward Elgar, Introduzione e Allegro

Violino I: Hiroyuki Enari, Hiromi Suzuki, Miho Kobayashi, Motoko Sugito, Aya Fukazawa, Kazuhiko Ishiwari, Sayo Hujiwara, Yuki Nomura

Violino II: Naoko Saimo, Yasushi Saimo, Hideaki Nakagawa, Himiko Takayama, Hiroko Ouchi, Jyun Ouchi, Machiko Oba, Yoko Yachi

Viola: Yukiko Sugiyama, Kiyomi Enari, Natsumi Ishiwari, Hiroko Iwasaki

Violoncello: Yoshihiro Taniguchi, Satomi Shijyo, Shiho Akimoto

Basso: Syuka Yokota, Shiho Goto

Flauto: Tomoko Ishino, Alessio Acca

Clavicembalo: Ruri Shinpo

