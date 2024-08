Un cortile Federico II gremito per il concerto Gran Galà Lirico, svoltosi venerdì sera nell’ambito del Cremona Summer Festival. Protagonista l’Orchestra Sinfonica ungherese di Miskolc, diretta da quattro anni dall’italiano Lorenzo Castriota Skanderbeg, che ha creato un mondo musicale di alta qualità, con una scelta musicale variegata e molto apprezzata dal pubblico locale ed internazionale, che va dal rinomato repertorio operistico alle grandi sinfonie classiche.

L’orchestra è composta da 55 orchestrali stabili e altri 30 come aggiunti. Vanta una intensa programmazione: più di 80 concerti all’anno con un repertorio molto vario, interessante e vasto, dalla musica popolare ungherese alla musica classica più ricercata. I loro concerti di Natale e Capodanno vantano una lunga tradizione.

A incantare il pubblico le voci dei solisti, il soprano Nurdan Kucukekmekci, il tenore Walter Fraccaro e il baritono Giuseppe Altomare.

La MSO si è esibita a Parigi, Nottingham e ad Atene; in Italia è stata invitata al prestigioso festival “Ravenna Musica” di Ravenna, al Festival Lirico di Perugia, Viterbo, Terni e a tre “Gran Galà” con cantanti di alto livello diretti sempre dal M° Lorenzo Castriota Skanderbeg. Il successo è stato tale che, anche quest’anno, la MSO è stata nuovamente invitata in Italia e questa volta anche in tournée sulle sponde del Lario comasco e lecchese, con un programma lirico-sinfonico molto raffinato e ricercato.

