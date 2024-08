Non solo le 130 richieste di intervento ai Vigili del Fuoco in poche ore, quelle successive al temporale del 7 agosto che ha colpito soprattutto la città di Cremona, il suo circondario e parte del Cremasco. In città gli strascichi del maltempo si stanno facendo sentire anche a quattro giorni di distanza, con interventi in diverse zone per lo sgombero dei rami spezzati dal forte vento. Cinque le piante ad alto fusto che si sono schiantate a terra; 45 invece le situazioni meno gravi di rami e parti di tronchi spezzati.

Il personale del Comune, di Aem e dei Vigili del fuoco è in azione anche i queste ore per rimouovere le situazioni di pericolo. Vento e pioggia hanno imperversato soprattutto sulla zona meridionale della città e i maggiori danni al patrimonio arboreo sono avvenuti proprio a ridosso della fascia fluviale, attorno agli impianti sportivi comunali e in via del Porto.

Il primo temporale estivo non ha provocato i danni che due anni fa seguirono alla tromba d’aria del 4 luglio, ma non ha nemmeno contribuito a rinfrescare l’aria, con umidità che di notte supera il 70% e caldo afoso ancora per tutta la settimana.

