Sono continuati per tutta la giornata di giovedì gli interventi dei Vigili del Fuoco di Cremona legati al maltempo del giorno prima, tra crolli di muri e tetti o di alberi.

Ad esempio nel Cremonese, a Ostiano, un albero si è appoggiato ai cavi dell’elettricità, sporgendo verso la strada. Anche a Cremona città è stato necessario intervenire per mettere in sicurezza una serie di situazioni di potenziale rischio, come piante a rischio caduta in piazzale Azzurri d’Italia, in via Palio dell’Oca, via Bosco, mentre in via San Savino un albero è caduto su una cabina del metano.

Interventi analoghi a Persico Dosimo, dove due alberi e un palo della Telecom, crollati a causa del maltempo, ostruivano il passaggio a Cascina Acqualunga.

I problemi strutturali maggiori si sono visti a Cingia de Botti, dove si sono dovute rimuovere parti pericolanti di una copertura, con probabile presenza di ethernit. Ma anche a Cremona, dove i pompieri sono intervenuti in via Battaglione per rimuovere dei pezzi di tenda incastrati in una grondaia del terzo piano, o in via Galletti, a causa del crollo di calcinacci.

Il maltempo ha provocato danni anche a Grumello Cremonese, in vicolo Ariosto, dove è crollato un muro in mattoni e il tetto è risultato pericolante, e a Corte de’ Cortesi con Cignone, dove è crollato parzialmente un muro in via Matteotti.

A Crema i Vigili del Fuoco sono dovuti intervenire a causa di un albero di 12 metri spezzato in due, in via Cadorna. Intervento invece per mettere in sicurezza un albero pericolante in via Crocicchio, mentre in piazza delle Rimembranze un ramo caduto ostruiva alcuni ingressi alle abitazioni. lb

