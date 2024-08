Da Pompei a Capri, le ipotesi sul mega party di Madonna in Italia

(Adnkronos) – Madonna si prepara a festeggiare il suo compleanno in pompa magna e anche quest’anno, per rilassarsi dopo il successo del suo ‘The Celebration Tour’, la pop star mondiale ha scelto ancora una volta il Bel Paese. La ‘Material girl’ l’11 luglio è atterrata con un jet privato all’aeroporto di Genova, per arrivare poi in motoscafo a Villa Olivetta, a Portofino, dagli amici Dolce e Gabbana per il consueto party estivo organizzato ogni anno dai due stilisti, dove è stata protagonista dei festeggiamenti per i suoi 40 anni di carriera.

Ma la location che Madonna ha scelto per spegnere le sue 66 candeline è ancora top secret. Tanti i rumors che si sono rincorsi in questi giorni, tra cui quelli di un presunto mega party con più di 500 invitati al teatro Grande degli Scavi di Pompei, voce però smentita ieri sera dal direttore del parco archeologico Gabriel Zuchtriegel che in una nota ha chiarito che ”le voci che circolano sulla stampa di questi giorni – circa un ‘mega-party’ di una celebrità internazionale con 500 ospiti negli scavi di Pompei, nonché su un canone presunto di 30mila euro per il Teatro Grande sono prive di fondamento”.

Nonostante la secca smentita di Zuchtriegel resta però confermata la convocazione del Comitato ordine e sicurezza pubblica da parte del Prefetto di Napoli che nell’ordine del giorno riporta la dicitura ‘Scavi di Pompei, presenza della popstar’. Dunque l’ipotesi è ancora in ballo. Altra indiscrezione è quella che la popstar invece potrebbe aver organizzato le celebrazioni dei suoi 66 anni in un mega yacht ormeggiato al largo di Capri. Per ora solo una cosa è certa: per la scelta dell’abito che la pop star indosserà all’attesissima festa si è rivolta a Francesco Scognamiglio, suo couturier di riferimento, nato proprio a Pompei e amatissimo dalle star internazionali. (di Alisa Toaff)