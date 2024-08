Riunione telematica tra le autorità locali ed enti coinvolti per fare il punto sull’avanzamento dei lavori di manutenzione straordinaria del ponte stradale che collega Cremona a Castelvetro Piacentino.

All’incontro hanno partecipato rappresentanti delle Province di Cremona e Piacenza, nonché dei Comuni di Cremona, Castelvetro e Monticelli, che hanno affrontato diversi aspetti legati al progetto, tra cui il calendario delle operazioni e la possibile esenzione del pedaggio autostradale durante le fasi più delicate del cantiere.

Il contratto per i lavori è stato assegnato alla Paolo Beltrami Costruzioni S.p.A. lo scorso 9 aprile per un valore complessivo di 5,38 milioni di euro, di cui circa 481mila euro destinati alla sicurezza, per una durata complessiva di 360 giorni, con una chiusura notturna del ponte per circa 60 giorni.

Durante l’incontro, è stato evidenziato che l’avvio dei lavori non interferirà immediatamente con il traffico stradale. Tuttavia, l’autorizzazione per l’uso della golena del Po, richiesta dall’impresa per eseguire una parte delle lavorazioni, non è ancora stata concessa da Aipo. Questa modalità, proposta dall’azienda durante la gara d’appalto, dovrebbe ridurre l’impatto sulla viabilità rispetto al progetto originale, che prevedeva l’installazione di ponteggi sospesi.

Sono già stati avviati incontri con i gestori di infrastrutture come Snam, Tamoil, Telecom e Fastweb, per coordinare le operazioni e minimizzare le interferenze. Inoltre, le analisi preliminari hanno portato alla necessità di rivedere alcune soluzioni tecniche relative alle strutture metalliche del ponte, il che potrebbe causare un leggero ritardo nei tempi di completamento previsti.

Un altro tema centrale della discussione è stato l’eventuale esenzione del pedaggio autostradale durante i periodi di maggior disagio per gli utenti. È stata stilata una bozza di convenzione che, seppur quasi definitiva, richiede ancora una precisazione dei costi associati, che dipenderanno dal periodo in cui si attueranno le restrizioni al traffico sul ponte.

Le amministrazioni locali e Autovia Padana continueranno a collaborare nelle prossime settimane per definire il piano operativo e le tempistiche. Un aggiornamento è previsto entro la fine di settembre, con l’obiettivo di informare i cittadini e gli utenti sulla situazione e sui prossimi passi del progetto.

