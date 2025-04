Aiutare due ragazzi con situazioni personali delicate, per una crescita reale e con il sostegno di tutti.

Questa è l’idea alla base di “Abili a modo nostro”, campagna di crowdfunding promossa dalla cooperativa sociale Onlus Cittanova con la collaborazione del Liceo Vida di Cremona.

Il progetto, lanciato da alcuni insegnanti e che ha avuto il sostegno di diversi attori, punta a raccogliere la somma di 7 mila euro entro la fine di maggio sulla piattaforma online Idea Ginger per attivare, dal prossimo anno scolastico, una borsa lavoro di 150 ore per due ragazzi con disabilità.

I giovani, studenti del triennio, avranno la possibilità di imparare alcune mansioni nei bar del Liceo e del Campus Santa Monica dell’Università Cattolica cittadina: un modo tanto semplice quanto concreto per crescere come persone e come piccoli lavoratori, ognuno con le proprie abilità.

“Nel pratico – ha spiegato Caterina Piva, docente del liceo Vida e tra i promotori del progetto – i ragazzi saranno affiancati da due nostre bariste e da educatori professionisti: soprattutto per questo motivo abbiamo bisogno di un aiuto economico; dietro all’iniziativa ci sono delle figure che seguono e accompagnano questi ragazzi, affinché possano ottenere tutto ciò che c’è di positivo da questa esperienza. Vorremmo, inoltre, dare loro un contributo, un piccolo compenso per il lavoro svolto”.

Un’iniziativa che vede in prima linea l’istituto cremonese di Via Milano, da tempo impegnato in progetti sociali.

“La scuola è un mezzo, non è un fine – ha commentato il dirigente scolastico Roberta Balzarini – il nostro obiettivo è far acquisire ai ragazzi degli strumenti, delle competenze che gli consentano poi di entrare da adulti nel mondo, sia esso lavorativo o universitario; l’idea è che ciascuno deve scoprire in questo percorso scolastico i propri talenti”.

Qualora l’obiettivo dei 7000 euro non venisse raggiunto, le cifre raccolte verranno restituite; le donazioni saranno possibili sulla piattaforma Idea Ginger entro il prossimo 25 maggio.

Andrea Colla



