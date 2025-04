Il presidente del Consiglio comunale Luciano Pizzetti interviene al termine di una settimana in cui si sono susseguiti gli interventi spesso discordanti delle forze politiche di maggioranza e minoranza, riguardanti la delibera votata lunedi scorso in Consiglio. Tema: l’individuazione dell’organo politico che dovrà esaminare le proposte di utilizzo dei 2,4 milioni di euro di risarcimento Tamoil.

“Leggo ricostruzioni fantasiose, a dire bene – afferma l’ex parlamentare Pd-. In verità campate per aria e prive di qualsivoglia appiglio concreto. Fondi assegnati al Comune per danno d’immagine e patrimoniale. Non per altro. Basta leggere le sentenze per apprenderlo, non certo i bollettini di propaganda autoincensatoria.

“Quanto al chiacchiericcio sul ruolo dell’Ufficio di Presidenza, su quello del Consiglio Comunale, su quello esercitato da me in quanto Presidente del Consiglio, è sufficiente apprendere in via diretta per comprenderne la vacuit”, afferma Poizzetti invitando “ogni cittadino e ogni cittadina ad ascoltare direttamente quanto avvenuto, senza affidarsi a racconti distorcenti la realtà, collegandosi al link https://consiglio-comunale.comune.cremona.it/consiglio-comunale/2024-2029/mandati/mandato-2024-2029.

“Lì, chi mai fosse interessato, potrà ascoltare le sedute dell’Ufficio di Presidenza del 26 marzo e del Consiglio Comunale del 31 marzo, dove si è trattato appunto dell’istruttoria circa l’utilizzo dei fondi Tamoil. Ascoltando si potrà apprendere senza mediazioni, così chiunque saprà distinguere in modo inequivocabile il vero dal falso. Scoprendo ad esempio che mai nessuno ha messo in discussione la destinazione ambientale dei fondi risarcitori, migliorando anzi la concretizzazione delle sentenze giudiziari”.

Il coinvolgimento dei Presidenti delle commissioni Ambiente e Vigilanza, sostiene Pizzetti, era parte integrante della proposta da lu stesso formalizzata in Ufficio di Presidenza, come pure quello di soggetti esterni al Consiglio Comunale, accogliendo in proposito un suggerimento di Rosita Viola avanzato nella seduta del 17 dicembre. E non è mai stata messa in discussione la competenza esclusiva del Consiglio Comunale, “cosa peraltro impossibile sia per Legge che per Statuto e Regolamento comunali”.

E ancora: “L’Ufficio di Presidenza con funzioni deliberative si svolge sempre, ripeto sempre, in formato di Commissione consiliare, così è stato anche il 26 marzo. La propaganda malevola cozza contro la vincolante realtà delle cose. Ringrazio i Consiglieri, hanno concorso a dare vigore all’Istituzione consiliare. Sono grato in modo particolare ai diversi Gruppi consiliari che hanno collaborato alla stesura della nuova Delibera, sostitutiva di quella del 2019 solo nella parte metodologica. Sindaco e Giunta hanno dato impulso a questo ruolo assai incisivo del Consiglio Comunale”.

Ora si avvicina la parte più operativa: “Da qui a Giugno in Ufficio di Presidenza si istruiranno i progetti che verranno quindi sottoposti alla decisione del Consiglio stesso. Così da renderli operativi già con le variazioni di bilancio che il Consiglio Comunale voterà nel mese di Luglio. Sono passati anni, troppi. È ora di chiudere bene questa partita”.

E da ultimo: “Mi permetto anche di proporre l’ascolto diretto della trasmissione televisiva svoltasi il 5 marzo, per la quale tanto strumentale e inutile scalpore è stato indotto, così da scoprire ciò che ho dichiarato realmente. Il decoro e la sicurezza hanno molto a che fare con la qualità dell’ambiente urbano. Con la bellezza della città ben vissuta. Piazze, giardini, viali ben strutturati sono ambiente pulito a misura di persona. Io la penso in tal modo. In Ufficio di Presidenza ci si confronterà sulla base delle diverse idee”.

Il link alla trasmissione La Piazza di CR1 è https://cremona1.it/video/la-piazza-aggressioni-e-violenze-come-reagire-del-05-marzo-2025/

“Credo che una concreta e semplice azione di verità valga molto più di tante fuorvianti parole”, conclude Pizzetti.

