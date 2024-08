Si chiude una settimana difficile per la raccolta rifiuti, con la sospensione da parte di Aprica, della raccolta dell’umido nella giornata di Ferragosto, senza il recupero il giorno seguente. Accade così che, ad esempio in alcune zone del sud della città, i cittadini siano costretti a tenere in casa i rifiuti organici nel periodo più caldo dell’anno, per tutto il fine settimana. Per i più fortunato c’è la cantina o il giardino, per molti altri no.

Ma non è solo il calendario agostano della raccolta rifiuti a causare qualche diservizio. In una zona ai margini della periferia cremonese, la stazione ferrovaria di Cavatgozzi, da almeno due settimane il cassonetto alla curva di via Stazione è stracolmo di sacchi di ogni tipo: da quelli neri ormai banditi dalla città, ad involucri di altro tipo che lasciano trasparire chiaramente il contenuto. Rifiuti domestici, ma probabilmente anche di altro tipo, magari di piccole attività artigianali, come accadeva anche in Vulpariolo, laterale di via Riglio in zona Porto canale.

“Cavatigozzi ha la particolarità di essere un quartiere di frontiera”, spiega Giovanna Bonetti, presidente del locale comitato di residenti. “Quel cassone alla curva della stazione l’avevamo chiesto noi, per fare in modo che i rifiuti non venissero abbandonati in strada. Il problema però è che quella porzione di Cava non rientra nel comune di Cremona ma è di competenza di Sesto Cremonese, come pure gli stabili ex Negroni. Come comitato di quartiere abbiamo sollecitato interventi, ma non possiamo certo essere noi a interloquire con il Comune di Sesto, deve essere il comune di Cremona a mettersi d’accordo”.

A Sesto la raccolta non è affidata ad Aprica ma ad Aspm, la municipalizzata di Soresina. Non è noto quante utenze vi siano in questa porzione di territorio sestese che lambisce il capoluogo.

Qualche passo avanti però, in tema di rifiuti, a Cavatigozzi c’è stato. “Sembra che stia funzionando lo spostamento del cassone della Caritas nella zona della palestra comunale”, spiega ancora Bonetti, “dove c’è anche il contenitore degli oli esausti. Prima era collocato in via Milano, via di forte passaggio che facilita l’accatastamento di rifiuti da gente di passaggio”

Proprio in tema di rapporti tra Comitato e amministrazione comunale da poco insediata, è fissato al prossimo 22 agosto l’incontro tra il direttivo di quartiere e la vicesindaco Francesca Romagnoli. gb

