L’Ail di Cremona rinnova il sostegno all’Ematologia dell’Ospedale cittadino, con una serie di donazioni. A questo proposito, sono state consegnate cinque piantane per ipodermoclisi, una scrivania, due sedie ambulatoriali e otto sedute per la sala d’attesa. Inoltre, si riconferma il noleggio per un altro anno del citofluorimetro, utile a diagnosticare le patologie ematiche, monitorare la produzione di cellule staminali nel trapianto di midollo e valutare la risposta alle terapie.

Pochi giorni fa, la presidente facente funzioni dell’Ail Emilia Protti, subentrata a luglio ad Ines Bodini, l’impiegata Morena Boldrini, l’associata e volontaria Camilla Lanfranchi e il consigliere Melissa Carboni sono state accolte dal direttore dell’Ematologia Alfredo Molteni, dalla caposala Patrizia Musa e dai medici del reparto.

“Siamo grati all’Ail di Cremona, che nel tempo ha sempre sostenuto l’attività che quotidianamente svolgiamo all’interno del reparto” commenta Alfredo Molteni.

Sempre Ail Cremona finanzia il noleggio del Citofluorimetro, strumentazione utile a diagnosticare le patologie ematiche, monitorare la produzione di cellule staminali nel trapianto di midollo e valutare la risposta alle terapie.

“La nostra associazione – sottolinea Emilia Protti – ha l’obiettivo di contribuire a migliorare sempre più la qualità di vita dei pazienti e dei loro famigliari, sostenendoli nel percorso di cura e guarigione. Con questo intervento, Ail di Cremona conferma ancora una volta la sua vicinanza ai pazienti ematologici”.

