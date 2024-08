L’economista cremonese Carlo Cottarelli festeggia i 70 anni con un viaggio di piacere in Scozia. Lo abbiamo raggiunto al telefono. I temi economici non mancano. Avremmo voluto approfittare delle sua consueta disponibilità per parlare del record del debito pubblico italiano che in questi giorni ha sfiorato i tremila miliardi, oppure della debolezza dell’economia tedesca e anche dei miracoli che il governo dovrà fare per trovare i 24 miliardi della manovra economica d’autunno con il ritorno del Patto di stabilità imposto dall’Europa. Ma per l’importante genetliaco Cottarelli ha deciso di staccare in maniera decisa e di regalarsi una pausa dedicata solo alla famiglia. Nato il 18 agosto del ‘54, ha frequentato il Liceo classico Manin, si è laureato in scienze economiche e bancarie all’Università di Siena, e un master alla London School of Economics per poi spiccare il volo verso una professione che gli ha regalato tante soddisfazioni. Ha lavorato nel servizio studi della Banca d’Italia dal 1981 al 1987, all’Eni dal 1987 al 1988. È stato direttore del dipartimento Affari Fiscali del Fondo Monetario Internazionale. E’ autore di diversi libri e pubblicazioni sulle politiche economiche e monetarie. La notorietà è arrivata quando nel novembre 2013 viene nominato commissario straordinario per la revisione della spesa pubblica dal governo Letta. Esperienza che lo ispira per creare l’Osservatorio sui Conti Pubblici Italiani dell’Università Cattolica di Milano di cui è stato direttore. Tutti ricordano l’arrivo al Quirinale nel maggio 2018 per l’incarico di presidente del consiglio per formare un governo tecnico provvisorio. Ma dopo pochi giorni rinunciò per le cambiate condizioni politiche dando il via libera al governo Conte. Nel settembre 2022 l’elezione al Senato come indipendente nelle liste del PD. Lascia Palazzo Madama nel maggio 2023 per dedicarsi al Progetto “Peses” dell’Università Cattolica con l’obiettivo di offrire agli studenti delle Scuole Secondarie di tutta Italia l’opportunità di confrontarsi con i grandi esperti della scena politica economica italiana, progetto che proseguirà anche il prossimo anno. Una vita all’insegna dell’economia, dell’impegno e delle passioni, come quella per l’Inter che ha contribuito a sostenere presiedendo Interspac, una raccolta fondi attraverso l’azionariato popolare. Il servizio di Giovanni Palisto

