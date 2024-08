È un’esperienza che ha toccato nel profondo chi l’ha vissuta, instaurando un legame destinato a riverberare nel tempo: è il progetto di volontariato in Brasile proposto ai giovani della Diocesi di Cremona, nel più ampio quadro di iniziative estive rivolte a diverse fasce d’età e spesso organizzate insieme alla Caritas e altre realtà del territorio. Due gruppi di giovani dai 20 ai 34 anni hanno prestato servizio nella parrocchia di Gesù Cristo Risorto a Salvador de Bahia, guidati dall’incaricato diocesano per la Pastorale Missionaria don Umberto Zanaboni.

I volontari hanno prestato servizio in oratorio fra partite di calcio, giochi e catechesi, poi in una scuola dell’infanzia e anche a casa dei parrocchiani, partecipando agli eventi in programma – la comunità ad esempio ha celebrato il triduo in preparazione alla festa della Trasfigurazione. Condividere la quotidianità in favela è stato per tutti emozionante, nella consapevolezza che i giovani brasiliani incontrati erano felici di ricevere e ricambiare storie e sorrisi. A settembre verrà organizzato un momento conviviale con i partecipanti ai progetti estivi, occasione di confrontarsi sulle esperienze vissute e prepararsi al meglio a quelle future.

Il servizio di Federica Priori

