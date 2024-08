I Carabinieri di Cremona al termine degli accertamenti hanno denunciato in stato di libertà per guida senza patente poiché revocata, un uomo italiano di 35 anni, residente in città con precedenti di polizia a carico. La sera del 20 agosto, durante servizio perlustrativo nel territorio, in Cremona via San Savino, ha notato un’autovettura il cui conducente alla vista della pattuglia, tentava di eludere il controllo. Prontamente raggiunto e fermato il conducente, noto agli operanti, guidava il mezzo senza patente poiché revocata; durante le fasi dell’identificazione tentava di disfarsi di un involucro contenente due dosi di cocaina ed eroina. Lo stupefacente, per uso personale, è stato sequestrato e il 35enne segnalato all’autorità amministrativa come consumatore. L’uomo veniva inoltre denunciato in stato di libertà all’A.G. per guida senza patente di guida poiché revocata.

© Riproduzione riservata