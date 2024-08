Prosegue “la spesa di agosto” al mercato di Campagna Amica. Domenica 25 agosto l’appuntamento con il mercato degli agricoltori di Coldiretti torna a Cremona, in piazza Stradivari, dalle ore 8:30 alle 13. L’ortofrutta di stagione sarà regina del mercato. “Contro il caldo e l’afa in questo periodo dell’anno portiamo sulle tavole ortaggi e frutti dalle proprietà dissetanti e rinfrescanti – spiegano gli agricoltori di Coldiretti Cremona –. A cominciare dall’anguria, la scelta più gettonata in questo periodo: pochissime calorie e tanta acqua la rendono la signora incontrastata delle tavole”.

Anche il pomodoro è un grande protagonista delle tavole estive. Rosso e quindi ricco di antiossidanti, si presta alle ricette più diverse, ma soprattutto grazie alle molteplici varietà presenti in natura è possibile assaggiarlo fresco per condire bruschette e paste fredde; oppure, se passato in padella, specialmente quello di varietà datterino, diventa l’ingrediente sfizioso e fresco di diversi primi piatti che, proprio grazie al pomodoro, acquistano maggior creatività.

“Agosto è il mese della frutta: contro il caldo, la natura ci dona per questo periodo prelibatezze dalle proprietà dissetanti e rinfrescanti. Come il melone, poco calorico nonostante il suo sapore tipicamente zuccherino: un concentrato di energia, grazie al contenuto di vitamine e ferro, ma anche un alimento dall’azione diuretica e detossinante dovuta all’elevata quantità d’acqua e fibre che lo compongono – evidenzia Coldiretti Cremona –. Chi ami i sapori decisamente dolci può puntare sui fichi: polposi e ricchi di zuccheri (74Kcal ogni 100gr.) si sposano benissimo anche con il salato. Tra le prelibatezze dell’estate ci sono anche i frutti di bosco, dagli importanti principi nutritivi: le vitamine A e C, quelle del gruppo B, il ferro e gli antociani (pigmenti dalla spiccata attività antiossidante) ne fanno un vero superfood, prezioso per contrastare l’invecchiamento e la fragilità capillare.

Il carrello della spesa del mese estivo per eccellenza – sottolinea Coldiretti – è carico di verdure freschissime e saporite. Vitamina C, ferro, potassio, magnesio e calcio sono i nutrienti principali apportati dai peperoni: un toccasana per la pelle, grazie anche al betacarotene, dalle proprietà spiccatamente antiossidanti. Versatili e saporiti, sono perfetti disposti su crostoni di pane casereccio. Spazio anche alle melanzane. Povere di grassi e ricche di fibre e acido folico, sono uno dei vegetali più apprezzati dell’estate, insieme alle zucchine, anch’esse alla base di moltissime preparazioni fredde e calde. La ‘tavolozza dei colori e dei sapori’ potrebbe proseguire… Coldiretti Cremona invita a scoprirla, insieme agli agricoltori, al mercato di Campagna Amica. E se l’ortofrutta può dirsi regina incontrastata dei mercati di agosto, vale la pena di ricordare che domenica in piazza Stradivari ci saranno anche tanti altri prodotti tipici del nostro territorio e della nostra agricoltura, come pane e prodotti da forno, miele e confetture, formaggi e salumi nostrani, dolci tipici, vino biologico. Una visita al mercato sarà anche occasione per continuare a sostenere, con una firma, la proposta di legge europea di iniziativa popolare sulla trasparenza di quanto portiamo in tavola. L’iniziativa lanciata da Coldiretti, con obiettivo un milione di firme, vuole dire basta ai cibi importati e camuffati come italiani e difendere la salute dei cittadini e il reddito degli agricoltori, estendendo l’obbligo dell’indicazione di origine in etichetta a tutti i prodotti alimentari in commercio nell’Ue. E’ necessario anche lo stop all’importazione di cibo trattato con sostanze e metodi vietati in Europa – sottolinea Coldiretti Cremona – come il grano canadese fatto seccare in preraccolta col glifosato, affermando il rispetto del principio di reciprocità: gli obblighi che vengono imposti ai produttori italiani devono valere anche per chi vuole vendere nel mercato europeo.

© Riproduzione riservata