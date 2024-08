Hanno ripreso le consuete attività all’ombra del Torrazzo, ma nel cuore portano le esperienze di volontariato vissute durante l’estate: è il progetto “Cose Belle” promosso dalla Caritas Cremonese e rivolto a giovani, adulti e famiglie della Diocesi di Cremona, con diverse destinazioni in Italia e all’estero.

A Trieste, quattro nuclei famigliari dell’Associazione Drum Bun hanno prestato servizio nelle strutture Casa Stani e Teresiano di Caritas, che si è tradotto in attività laboratoriali con i bambini fra giocoleria acrobatica e kamishibai; i partecipanti hanno inoltre riqualificato un salone destinato ai bambini.

Sempre a Trieste, un gruppo di giovani ha operato nel centro diurno e nel centro di prima accoglienza per i migranti che arrivano in città percorrendo la rotta balcanica; oltre ad insegnare le basi delle lingua italiana, il gruppo ha comunicato attraverso lo sport.

Dopo il fermo dovuto al Covid, quest’anno l’Associazione Drum Bun ha ripreso l’attività all’estero ed ecco il viaggio in Serbia intrapreso per dare supporto a persone con fragilità. Esperienze diverse dunque, ma vissute positivamente che hanno in comune la cura della relazione tra le persone.

Il servizio di Federica Priori

