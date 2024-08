Leggi anche: 20 Ott 2020 Un pezzo da novanta per il cda del teatro Ponchielli I soci scelgono Piero Maranghi

Piero Maranghi, classe ’69, imprenditore, editore, regista ed intellettuale milanese, ha patteggiato una pena di 22 mesi davanti al tribunale di Milano con l’accusa di bancarotta fraudolenta legata anche al fallimento della società per la vendita di gadget con il marchio alla Scala. Maranghi avrebbe trovato un accordo con la procura per una vicenda che riguarda un pesante passivo col fisco delle sue società.

Figlio del banchiere Vincenzo Maranghi, l’erede di Enrico Cuccia in Mediobanca, e pronipote del famoso architetto Portaluppi, Maranghi si occupa della Fondazione che porta il nome del celebre bisnonno e della libreria degli Atellani, ma è un nome noto anche a Cremona. Quattro anni fa i soci del teatro Ponchielli lo avevano scelto come consigliere nel Cda in sostituzione di Andrea Rurale.

La “Gestione Teatro Srl” con cui Maranghi gestiva il bookshop della Scala di Milano era fallita nel 2020 con un passivo di 830 mila euro. Dalle indagini della procura di Milano, come scrivono i principali quotidiani nazionali, emergerebbe una distrazione di beni aziendali per 1,3 milioni in favore di altre società riconducibili allo stesso imprenditore culturale, anche in contanti. Tasse non pagate per 632 mila euro circa, quindi.

Discorso simile per la società con cui l’imprenditore gestiva il canale Classica Hd, la Gestione Televisiva Srl, fallita nel 2019 con 7,1 milioni di debiti ma con numerosi versamenti in favore dello stesso Maranghi prima del fallimento.

“Certamente ho commesso degli errori”, ha dichiarato Maranghi al Fatto Quotidiano, “ma fare l’imprenditore della cultura ha delle implicazioni straordinariamente complesse e delicate”.

