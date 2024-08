Non ce l’ha fatta il ragazzino di 13 anni ricoverato dal 20 agosto scorso all’ospedale Papa Giovanni di Bergamo in condizioni gravissime dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nella piscina da 25 metri nel centro sportivo Stradivari. Le condizioni del giovane, che fa parte della comunità di Cremona Fiever 2 che si occupa di neuropsicomotricità infantile, sono andate via via peggiorando, fino al decesso.

Il 13enne ha potuto contare sui soccorsi immediati. A cominciare dal giovane bagnino che l’ha tirato fuori dall’acqua e che con il defibrillatore ha cercato a lungo di rianimarlo. Il giovane è rimasto molto scosso da quanto accaduto. Tutti si sono prodigati facendo di tutto per salvare il ragazzo, compresi gli educatori e gli operatori della struttura, e naturalmente i medici del 118, intervenuti con ambulanza e auto medica, e i soccorritori che con l’elisoccorso hanno trasportato il 13enne a Bergamo. Purtroppo non è stato possibile salvargli la vita.

Al centro sportivo Stradivari sono intervenuti anche gli agenti della Volante e della Mobile della Questura che stanno facendo chiarezza su quanto successo. Ieri gli agenti hanno sentito le testimonianze di tutti coloro che erano nella zona piscina, a cominciare dal bagnino e dai primi che hanno prestato soccorso al ragazzino. Grande apprensione per le condizioni del 13enne, colto da un arresto cardiaco, è stata espressa anche dal presidente del centro sportivo Massimo Ghezzi.

