Chiudere i distributori automatici in orario notturno, per preservarli dagli atti vandalici e per evitare assembramenti che portano disordini e disturbo alla quiete pubblica: questa la richiesta avanzata dal gruppo consiliare di Fratelli d’Italia in consiglio comunale, che nelle scorse settimane ha presentato una mozione sulla regolamentazione degli orari dei distributori automatici nel Comune di Cremona, con particolare attenzione alla fascia notturna.

“Negli ultimi anni sono state raccolte diverse segnalazioni di cittadini – soprattutto del centro storico – relative alla rumorosità e al disturbo causato dai frequentatori degli spazi di ristoro dove si trovano i distributori automatici di alimenti e bevande aperti h24” commentano i consiglieri (Marco Olzi, Chiara Capelletti, Carlalberto Ghidotti, Rosaria Compagnone, Luca Fedeli, Matteo Carotti). “In particolare, nelle ore notturne questi luoghi sono stati anche teatro di episodi di violenza, disturbo della quiete pubblica e vandalismo”.

“È innegabile che in prossimità di distributori automatici si creino assembramenti incontrollati, con comportamenti contrari all’ordinato e quieto vivere civile” afferma Chiara Capelletti, prima firmataria della mozione. “Al di là della questione sicurezza che resta uno dei temi preminenti, si parla anche di abbandono di rifiuti, che contribuisce a creare degrado e a compromettere la vivibilità delle vie interessate, e di schiamazzi molesti durante la notte che ledono il sacrosanto diritto dei residenti alla tranquillità e al riposo”.

Da qui la mozione dei consiglieri di Fdi, che chiedono di intervenire sulla regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei distributori automatici così come avvenuto anche in altre città.

“Con la nostra azione chiediamo nell’immediato di sperimentare per un mese la chiusura di questi luoghi nella fascia oraria che va da mezzanotte alle 6″ prosegue Marco Olzi, capogruppo di Fratelli d’Italia. “Perché convinti che questa scelta possa contribuire a migliorare la sicurezza pubblica e il decoro urbano in funzione anche della necessità di equilibrare l’esigenza di sicurezza e tranquillità pubblica con quella di garantire un servizio continuo e accessibile ai cittadini”.

Dall’esito di questa sperimentazione, che può essere prorogata, il gruppo consigliare di Fdi chiede “che venga redatto un regolamento ovvero un quadro normativo chiaro e uniforme che scandisca l’orario di funzionamento dei distributori automatici sul territorio comunale, consultando le parti interessate, inclusi i gestori dei distributori automatici e i rappresentanti dei cittadini, per elaborare una regolamentazione equilibrata e condivisa”. Infine, a corollario della mozione, “si chiede anche di valutare percorsi di finanziamento per installare sistemi di videosorveglianza nelle aree adiacenti ai distributori automatici per prevenire atti di vandalismo ed episodi di microcriminalità”.

