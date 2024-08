Ucraina, Tajani: “Armi Italia non possono essere usate in Russia”

(Adnkronos) – L’Ucraina non può utilizzare nel territorio della Russia le armi inviate dall’Italia. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante il door step che precede l’inizio del Cae informale a Bruxelles. “Ogni Paese è libero di decidere come è giusto utilizzare le armi inviate all’Ucraina. Noi abbiamo inviato soprattutto armi difensive: adesso stiamo per inviare la nuova batteria Samp-T che è difensiva e non può essere utilizzata in territorio russo. Ribadiamo che noi non siamo in guerra con la Russia, la Nato non è in guerra con la Russia quindi per l’Italia rimane la posizione di utilizzare le nostre armi all’interno del territorio ucraino”, ha detto il ministro.

In precedenza, arrivando al Cae, l’Alto rappresentante per la Politica estera dell’Ue, Josep Borrell, aveva esortato gli Stati dell’Ue a rimuovere le restrizioni sulle armi fornite a Kiev per consentire all’Ucraina di prendere di mira obiettivi militari in territorio russo.

“Dobbiamo rimuovere le restrizioni sull’utilizzo delle armi contro obiettivi militari russi”, ha detto Borrell. “Le armi che abbiamo dato all’Ucraina devono essere pienamente utilizzabili e le restrizioni devono essere rimosse per permettere agli ucraini di prendere di mira i luoghi da cui partono gli attacchi russi. Altrimenti le armi sono inutili”, ha chiarito.