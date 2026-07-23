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Cremonese

Cremonese, doppio colpo in vista: Pontisso e Festa sempre più vicini

di Simone Guarnaccia

Botturi accelera per consegnare a Giampaolo due rinforzi prima del ritiro: il centrocampista del Catanzaro e l'ex Mantova sono a un passo

Simone Pontisso e Marco Festa
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La prima amichevole stagionale è ormai alle porte, ma in casa Cremonese è soprattutto il mercato a tenere banco. Mentre i grigiorossi si preparano a scendere in campo venerdì alle 18 contro la Giana Erminio, in una sfida che sarà trasmessa in diretta su CR1, il direttore sportivo Christian Botturi è al lavoro per regalare a Marco Giampaolo due nuovi innesti prima della partenza per il ritiro di Ronzone. L’obiettivo è chiaro: mettere a disposizione dell’allenatore un centrocampista e un portiere già nei prossimi giorni.

Per la mediana il nome in pole è quello di Simone Pontisso. La trattativa con il Catanzaro ha registrato un’importante accelerazione e le parti sono ormai vicine all’intesa. Nonostante l’interesse di altri club, la Cremonese sembra aver guadagnato terreno ed è fiduciosa di poter chiudere l’operazione a breve. Classe 1997, Pontisso è reduce da una stagione di alto livello con la formazione calabrese, impreziosita da 41 presenze, 5 gol e 7 assist. Numeri che confermano le qualità di un centrocampista moderno, capace di abbinare dinamismo, visione di gioco e inserimenti, caratteristiche ritenute ideali per il sistema di gioco di Giampaolo. La sensazione è che la fumata bianca possa arrivare già nelle prossime ore.

Per la porta, invece, la scelta è ricaduta su Marco Festa. L’estremo difensore, attualmente svincolato dopo l’esperienza al Mantova, è vicino a vestire la casacca grigiorossa. L’idea della società è quella di affiancare a Fulignati un portiere affidabile e di esperienza, in grado di rappresentare una garanzia quando chiamato in causa e, allo stesso tempo, di contribuire alla crescita dei giovani del reparto. Anche in questo caso la volontà del club è quella di definire l’operazione entro il fine settimana, così da permettere a Giampaolo di lavorare con un organico sempre più vicino a quello che affronterà il prossimo campionato di Serie B.

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