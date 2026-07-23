“Luois Spohr Sinfonietta”, dall’Austria a Cremona. Il 9 agosto a San Girolamo
Il programma del concerto comprende musiche estrapolate fra le più belle ed accattivanti del repertorio per archi dei più celebri compositori di tutti i tempi
Domenica 9 Agosto alle ore 19.00 Cremona ospiterà la rinomata orchestra d’Archi austriaca “Louis Spohr Sinfonietta” preparata da Lore Schrettner nella Chiesa di San Girolamo.
Il programma del concerto, variegato ed adatto al grande pubblico, comprende musiche estrapolate fra le più belle ed accattivanti del repertorio per archi dei più celebri compositori di tutti i tempi.
Spiccano fra i solisti il violoncello di Klaus Steinberger e il prezioso violino Omobono Stradivari “Accademia” del 1730 suonato da Lorenzo Meraviglia, ospite straordinario che per la prima volta si esibisce con questa orchestra grazie alla collaborazione con l’Accademia Concertante d’archi di Milano e il Maestro Mauro Ivano Benaglia di recente cittadino cremonese.
Il Maestro Benaglia, infatti, dirigerà questa storica formazione nell’ultimo dei brani in programma: il concerto in la minore di Johann Sebastian Bach.
L’ingresso al concerto, patrocinato dal Comune di Cremona, è libero fino ad esaurimento dei posti.