Laboratori estivi di fumetto per i giovani, notevole partecipazione al Centro A. Pazienza

Partecipazione entusiastica e numerosa ai laboratori estivi del Centro Fumetto Andrea Pazienza di Cremona, attivati dal 23 giugno al 30 luglio nella sede di via Palestro per giovani appassionati di disegno.

Differenziati per fasce d’età scolastiche fra elementari, medie e superiori, i laboratori tenuti dall’illustratrice Valeria Corradi in questa edizione seguono il tema della scienza.

Particolarmente motivati i ragazzi delle medie, che apprendono la tecnica per poi dare sfogo alla creatività sulla pagina bianca.

I laboratori estivi sono strutturati in modo che il giovane pubblico possa iscriversi anche ad una singola lezione e non necessariamente all’intero corso, in libertà di sperimentazione.

Il Centro Fumetto sarà chiuso dall’11 al 21 agosto, negli altri giorni d’estate resterà operativo con i consueti servizi di prestito locale e interbibliotecario, offrendo inoltre spazi per la lettura. A settembre saranno annunciati i corsi 2026-2027.

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