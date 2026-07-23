Rassegna teatrale al Museo del Cambonino, buona la prima!

Ha preso il via nella serata di mercoledì 22 luglio, alla cascina Cambonino, la rassegna Burattini, pupazzi e attori tra terra e cielo – Il teatro che canta nella notte, registrando un’ampia partecipazione di famiglie e bambini che hanno riempito la corte del Museo della Civiltà Contadina per assistere al primo appuntamento in cartellone.

Ad inaugurare la rassegna è stato lo spettacolo Pinocchio della “Compagnia Teatrino dell’Erba Matta”, che ha saputo conquistare il pubblico con una coinvolgente rilettura del celebre capolavoro di Carlo Collodi, proposta nell’anno del bicentenario della sua nascita.

La regia e l’interpretazione di Daniele Debernardi, accompagnate dalle musiche dello stesso Debernardi e di Marco Massola, hanno dato vita a uno spettacolo capace di fondere teatro d’attore, maschere, pupazzi e teatro delle ombre, impreziosito da scenografie e costumi ispirati ai celebri disegni di Attilio Mussino.

Applausi e grande entusiasmo hanno accompagnato l’intera serata, confermando il valore di una proposta culturale pensata per coinvolgere un pubblico variegato e per valorizzare uno dei luoghi più significativi del patrimonio culturale cittadino.

La rassegna prosegue per i prossimi tre mercoledì, offrendo nuovi spettacoli dedicati al teatro di figura e alla narrazione, in un percorso che unisce cultura, tradizione e socialità.

Prossimo appuntamento dunque mercoledì 29 luglio alle ore 21, sempre al Museo del Cambonino, con Sandokano. La fine dell’Avventura portato in scena dalla compagnia “I Sacchi di Sabbia”. Un viaggio avventuroso liberamente tratto dal capolavoro di Emilio Salgari, Le Tigri di Mompracem.

Uno spettacolo originale e ricco di fantasia che trasforma una semplice cucina nell’universo avventuroso di Sandokan. Grazie a ortaggi, utensili e oggetti di uso quotidiano, i quattro protagonisti danno vita a pirati, foreste, mari e battaglie, coinvolgendo il pubblico in un viaggio travolgente. Un inno al potere dell’immaginazione e del teatro, che con ironia invita a riscoprire la capacità di sognare e guardare la realtà con occhi nuovi.

In caso di maltempo lo spettacolo, ad ingresso libero e gratuito, si terrà al teatro Monteverdi, via Dante, 149.

La rassegna è realizzata nell’ambito del progetto denominato Cremona Sprint! Piano territoriale per l’ambito di Cremona, finanziato dal bando “SPRINT! Lombardia Insieme”, promosso nel quadro della Politica di Coesione 2021-2027 e del Programma regionale cofinanziato dal Fondo Sociale Europeo Plus, con l’obiettivo di promuovere occasioni di partecipazione, inclusione e animazione culturale aperte a tutta la comunità.

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