Rabbia e frustrazione: questo devono aver provato i pochi clienti che ieri sera si trovavano nel supermarket di via San Tomaso alle 22.30, quando un gruppo di giovani è entrato razziando bottiglie di birra dagli scaffali uscendo senza pagare. Tra i clienti che non hanno potuto fare altro che assistere alla scena, impotenti, c’era anche Marco Stanga, commerciante con attività a pochi passi: “entrano 8 ragazzi, rubano birre e tanto altro, la cassiera esce ma ovviamente che può fare? Niente. Ogni sera il centro è la terra di nessuno …”

Cremona città tranquilla, dicono tutte le statistiche, ma di sera, bastano pochi passi nelle zone meno illuminate per sentirsi meno a proprio agio. Come nella vicina piazza Roma, dove basta allontanarsi dal crocevia di via Cavour – via Gramsci, in queste sere d’estate molto frequentato da gruppi di giovani e sedersi su una panchina verso via Manzoni, zona più isolata, per sentirsi meno sicuri e non solo per le frequentazioni, ma anche per l’illuminazione, scarsa e ancora meno efficace a causa del folto fogliame delle piante.

Fatti come quelli di ieri sera non sono purtroppo una novità, molte volte i responsabili vengono identificati dalle forze dell’ordine, ma non sempre e comunque sembra che una denuncia non serva in molti casi come deterrente. Risse, urla,litigi, sono problemi ben noti a chi abita in centro soprattutto nelle sere e notti d’estate, ma le lamentele non hanno finora sortito molti effetti.

