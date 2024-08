Dal 2 settembre 2024 potranno essere presentate all’INPS, in qualità di soggetto attuatore, le domande per gli incentivi al lavoro a favore dei giovani con disabilità, voluti dal Ministero per le Disabilità, come previsto dalla legge n.18 del 2024 che ha rafforzato la misura prevista dall’articolo 28 del decreto-legge n. 48 del 2023.

La misura riconosce un contributo a favore di enti del terzo settore ed onlus per ogni persona con disabilità, di età inferiore a trentacinque anni, assunta ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, con contratto di lavoro a tempo indeterminato tra il 1° agosto 2020 e il 30 settembre 2024, per lo svolgimento di attività conformi allo statuto di detti enti.

“L’INPS sarà in prima linea nell’ attuazione di questa misura garantendo la semplificazione e la velocità delle procedure. Ringrazio la Ministra Locatelli per la fiducia. L’obiettivo, in sintonia con la missione sociale dell’Istituto, è anche quello di valorizzare e incentivare le competenze professionali dei giovani con disabilità”, afferma il Presidente dell’Istituto, Gabriele Fava.

“L’inclusione lavorativa è un tema cruciale per assicurare a ogni persona una vita dignitosa e partecipata, come previsto dalla Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità. Gli enti del Terzo settore svolgono un ruolo fondamentale, come dimostrano le tante esperienze positive in tutto il territorio nazionale e serve continuare a lavorare in questa direzione con ancora più coraggio– spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli –. L’obiettivo è promuovere un cambio di sguardo, che vuol dire investire sempre di più nelle persone e nelle loro competenze”.

Le istruzioni operative per l’inoltro delle domande, che potranno essere presentate a partire dal prossimo 2 settembre, sono contenute nel Messaggio INPS numero 2906 del 29 agosto 2024, cui si rimanda per gli specifici dettagli operativi.

