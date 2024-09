Richiesta di accesso agli atti in merito alle convenzioni che il Comune ha stipulato con le società sportive per l’utilizzo degli impianti di proprietà della stessa amministrazione comunale: questo il nuovo capitolo della diatriba che da alcuni giorni vede contrapposti il consigliere comunale Alessandro Portesani, capogruppo della lista civica Novità a Cremona, e l’assessore allo Sport Luca Zanacchi.

Il documento, a firma di Portesani, è stato depositato alla Presidenza del Consiglio Comunale nei giorni scorsi. “E’ un atto dovuto, verso i cittadini cremonesi e nello specifico verso tutto il mondo sportivo a cui noi di Novità a Cremona siamo molto legati” commenta lo stesso consigliere. “Credo che sia importante fare chiarezza nel dibattito che si è creato in città riguardante la manutenzione di questi impianti: alcuni dei quali versano, per colpa dell’inerzia delle Giunte che hanno governato negli ultimi dieci anni, in condizioni veramente pessime e che hanno rappresentato un vero disonore per la nostra città in ambito nazionale”.

“Vogliamo approfondire in particolare modo, quali siano gli accordi presi in passato. Non solo vogliamo anche capire se le norme citate in una recente intervista dell’assessore alla partita, Luca Zanacchi, siano appropriate rispetto alle diverse responsabilità in capo o al comune o alle società sportive. Ne va della salvaguardia degli immobili i cui proprietari sono tutti i cittadini cremonesi” continua il consigliere.

“Ribadiamo, con forza, come l’amministrazione debba essere sollecita nel curare lo stato di salute di questi immobili che sono fondamentali per la sempre maggiore pratica sportiva da parte dei nostri concittadini sia a livello professionistico, sia a livello amatoriale. Ne va e lo ribadisco anche dell’immagine in Italia della nostra comunità. E ripeto l’invito al sindaco Andrea Virgilio, di prendere in mano questa partita in prima persona” prosegue Portesani.

“L’assessore Zanacchi dice che io ne ‘sparo una al giorno’, ma se vuole fare l’assessore farebbe meglio ad ascoltare finalmente le richieste dei cittadini, dei dirigenti sportivi, di chi allena i nostri giovani. Io lo sto facendo e continuerò a farlo. Piuttosto è tempo che lui cambi atteggiamento: negli ultimi 5 anni ha dimostrato di non avere la verità in tasca come vuole far credere”.

