MotoGp Aragon, Marquez trionfa dopo 1043 giorni: Bagnaia k.o. e Martin allunga

(Adnkronos) –

Marc Marquez trionfa nel Gp di Aragon e oggi 1 settembre 2024 torna a vincere in MotoGp dopo 1043 giorni. Jorge Martin è secondo e consolida il primato nel Motomondiale 2024. Pecco Bagnaia cade dopo un contatto provocato da Alex Marquez e resta a mani vuote in una giornata che rischia di diventare decisiva per la corsa al titolo.

Marquez, con la Ducati Gresini, trionfa completando il weekend perfetto dopo la vittoria nella Sprint. Lo spagnolo domina la gara, imponendo sin dall’avvio un ritmo insostenibile per gli avversari. Martin si accontenta del secondo posto, un piazzamento eccellente che gli consente di portare a 23 i punti di vantaggio su Bagnaia nella classifica iridata. Il campione del mondo, con la Ducati ufficiale, finisce k.o. mentre è quarto: fatale l’incrocio con Alex Marquez che tira giù l’italiano, che chiude la sua domenica nel centro medico. Sul podio Pedro Acosta che chiude al terzo posto.