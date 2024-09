ULAN BATOR (MONGOLIA) (ITALPRESS) – Vladimir Putin è arrivato in Mongolia in visita ufficiale su invito del Presidente della Mongolia Ukhnaagiin Khurelsukh, per partecipare alle celebrazioni dell’85° anniversario della vittoria congiunta delle forze armate sovietiche e mongole sui militaristi giapponesi sul fiume Khalkhin Gol.

mgg/gsl (Fonte video: Cremlino)

