Il Comune di Cremona ha avviato alcune sperimentazioni di Poli Infanzia. I poli infanzia “accolgono strutture educative di diverso tipo, come servizi educativi di diversa tipologia e sezioni di scuola per l’infanzia in una stessa struttura edilizia o in aree vicine”.

Dopo l’avvio, negli anni scorsi, del Polo Infanzia Hack-Montalcini e del Polo Sacchi-Zucchi, per l’anno educativo 2024-2025 il Comune di Cremona ne avvia un terzo: il Polo infanzia Castello. I primi iscritti inizieranno il percorso al micronido Castello lunedì 9 settembre e, se lo vorranno, potranno, negli anni successivi, proseguire in automatico il loro percorso nello stesso contesto strutturale ed educativo nella scuola Infanzia del Polo. “Il Polo infanzia non è solo un’idea organizzativa per la quale il Comune di Cremona ha introdotto appositamente nel regolamento un automatismo relativamente alle iscrizioni per facilitare le famiglie e agevolare la continuità del percorso delle bambine e dei bambini, ma è anche un’idea pedagogica fortemente connotata. Il Polo per l’infanzia infatti – precisa l’assessore all’Istruzione Roberta Mozzi – promuove il lavoro d’équipe tra educatori del nido e insegnanti di scuola infanzia finalizzato alla realizzazione di percorsi educativi coerenti e continui da zero a sei anni. La stretta relazione tra strutture educative e scuole infanzia permette di riprogettare con più facilità la tipologia di offerta educativa a fronte di cambiamenti sociali e demografici, accogliendo l’unicità delle singole bambine e dei singoli bambini sostenendo e agevolando gli apprendimenti attraverso una pedagogia attiva”. Infine – ricorda l’assessore Mozzi – sono in corso i lavori per la costruzione di un nuovo polo infanzia, strutturalmente innovativo, laddove sorgeva l’ex scuola infanzia Martiri della Libertà, in via dei Classici, quartiere Po. Il nuovo Polo accoglierà i bambini dellascuola infanzia Martiri della Libertà (attualmente collocati presso la scuola primaria Bissolati) e dell’asilo nido Navaroli

