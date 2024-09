Il Centro funzionale monitoraggio rischi della Regione Lombardia ha emanato un’allerta meteo gialla (rischio ordinario) per temporali a partire dalle ore 14 di domani, mercoledì 4 settembre. Il Centro operativo comunale (COC) della Protezione civile sarà attivo per monitorare e coordinare gli eventuali interventi.

Durante l’allerta meteo si invitano i cittadini e le cittadine a non sostare nei sottopassi sotto e nelle vicinanze degli alberi e nei pressi di impalcature di cantieri, dehors e tende. È importante anche prestare attenzione ai fenomeni meteorologici in occasione di eventi all’aperto, al fine di prevenire situazioni di pericolo. Tutto prenderà origine da una vasta area di pressione bassa, con aria di origine polare, in discesa dal Nord Europa la quale, scendendo di latitudine, innescherà un pericoloso peggioramento del tempo con il rischio più che concreto di nubifragi e alluvioni lampo.

