Nel corso del 2024 il Maestro Giorgio Scolari festeggerà i suoi primi cinquant’anni in veste di direttore musicale del Coro Giuseppe Paulli di Cremona. Per celebrarlo, un concerto in occasione della Sagra di Castelnuovo del Zappa, il 6 ottobre alle ore 16,30 presso la chiesa di S. Michele Arcangelo. Un pomeriggio speciale per rivivere ricordi preziosi, emozionarsi con la musica e celebrare il percorso artistico del Maestro Scolari-

