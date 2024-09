Tema plateatici, arriva la risposta del Comune, Luca Burgazzi insieme a Luca Zanacchi sono pronti a incontrare i commercianti, proprio per risolvere questo annoso problema. Gli esercenti che hanno i loro bar, ma anche pizzerie e ristoranti limitrofi alla piazza del Comune si sono lamentati, attraverso Alessandro Volta, perché costretti a rinunciare ai plateatici per motivi di sicurezza.

Concerti che cadono nel weekend o che sono organizzati per due giorni di segeuto, il che aggrava la situazione. L’assessore Burgazzi ha dichiarato che saranno chiamati proprio per cercare di evitare questi spiacevoli inconvenienti e fare in modo che anche i proprietari degli esercizi pubblici si possano organizzare.

Silvia Galli

© Riproduzione riservata