L’appuntamento per tutto il weekend è con Lo Sbaracco uno degli eventi più attesi dagli amanti dello shopping: l’edizione di fine estate iniziativa organizzata dalle Botteghe del Centro e Confcommercio Provincia di Cremona, in collaborazione con il Comune di Cremona e il Distretto Urbano del Commercio (Duc) rappresenta un appuntamento ormai consolidato ed apprezzato dai cittadini cremonesi

“Il tempo ci sta aiutando. Lo sbaracco è il primo evento dopo l’estate targato Botteghe del centro” racconta Chicca Galli, vicepresidente del gruppo. “Inauguriamo l’inizio dell’autunno e speriamo che tutti i negozianti facciano tanti affari.

Ci sono 40 negozi che aderiscono sia con i banchi esterni e all’interno già con le nuove collezioni. Finito lo sbaracco per i locali della città, sia stasera che domani, ci saranno le postazioni dei DJ totalmente in vinile, per cui dopo lo sbaracco vi aspettiamo in centro per un aperitivo e una serata in città”.

“Lo sbaracco piace molto, anche perché la città con tutti i banchi fuori è allegra, c’è pieno di gente e le persone si fanno meno problemi a curiosare nei banchi esterni piuttosto che entrare. Speriamo che si facciano anche un sacco di affari” conclude Chicca Galli.

Nicoletta Tosato

