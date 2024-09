Nell’ambito del PRIN “Improvisation/Composition. The Double Identity of European Music” coordinato dal prof. Gianmario Borio, lunedì 16 settembre 2024 dalle ore 10 alle ore 18 presso l’Aula Magna del Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali di Cremona si terrà una giornata di studi dal titolo “Borderscape Improvisation. From Analog Music to Live Coding”.

L’incontro vedrà uniti, per la prima volta in un contesto di ricerca accademica, alcuni dei maggiori performer della scena internazionale di improvvisazione elettroacustica e live coding come Alexandra Cárdenas (Berlino), Walter Prati (Milano) e Pierre Alexandre Tremblay (Huddersfield) in dialogo con studiosi come Joseph Auner (Tufts University, Boston), Miriam Akkermann (Freie Universität, Berlin), Pierre Couprie (Paris-Saclay University) e giovani ricercatori che si occupano delle numerose questioni legate alle pratiche di improvvisazione in contesti elettroacustici e digitali.

Una seconda fase del progetto sarà realizzata nel mese di marzo (25-29 marzo 2025) con aggiunta di workshop pratici aperti a giovani performer in dialogo con il gruppo di ricerca. Per maggiori informazioni si veda il sito https://improcomp.org/ oppure scrivendo all’indirizzo mail ingrid.pustijanac@unipv.it

La partecipazione al seminario è libera.

